Lecco, 30 ottobre 2020 – I carabinieri della Forestale di Lecco sono gli angeli custodi e insieme gli scopritori dei giganti verdi. Ne hanno già individuati 40 in tutta la provincia che potrebbero diventare alberi monumentali italiani. Collaborano infatti con gli agronomi e gli esperti della Struttura Natura e Biodiversità della Direzione generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia per l’individuazione degli esemplari da inserire nell’elenco nazionale degli alberi monumentali. Dall’inizio della partnership i militari hanno scovato e valutato oltre 130 esemplari e individuato 40 alberi idonei all’inserimento nell’albo. L'attività di screening richiede una profonda conoscenza delle specie vegetali e della loro fisiologia. Oltre all’altezza e al diametro, bisogna valutare portamento, stato vegetativo, contesto ambientale e caratteristiche intrinseche della specie, sfruttando l’esperienza maturata sul campo.

In Italia gli alberi monumentali sono protetti dalla legge ed individuati in un elenco ministeriale che ad oggi, consta 2.407 alberi. Per la provincia di Lecco risultano al momento riconosciuti 3 esemplari: un pioppo al Lavello di Calolziocorte da 5 metri di diametro alto circa 25 metri, un Ippocastano da 4 metri e mezzo di circonferenza 30 d'altezza e un cedro a Oggiono. “il nostro impegno per l’implementazione di questo elenco è finalizzato, non solo alla valorizzazione degli esemplari monumentali presenti nella provincia di Lecco, ma anche alla loro protezione – spiegano dalla Forestale - Questi esemplari infatti sono equiparati i beni paesaggistici”.