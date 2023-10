Agricoltore di Boffalora sparò al fratello. Al via il processo

Comparirà il 23 novembre prossimo davanti al gup, Angela Corvi, Giovanni Pesce, il 69enne agricoltore di Buffalora che lo scorso 5 agosto ha sparato, ferendolo, al fratello Francesco, di un anno più giovane, nel cortile dell’azienda di famiglia.

Il pm Francesco Carlo Milanesi gli contesta il tentato omicidio pluriaggravato, non solo dal legame di parentela con il ferito ma anche dai futili motivi. La violenza era esplosa in estate al culmine di vecchie ruggini tra fratelli nel piazzale di una cascina tra i campi nella prima periferia est di Brescia. Il cortile dell’azienda agricola di Giovanni Pesce, a ridosso delle abitazioni della famiglia composta da cinque fratelli e una sorella, tutti vicini (fatta eccezione per la sorella, che vive altrove). Tra Giovanni e Francesco, in lite perenne per divergenze caratteriali, gli strascichi di una eredità contesa, questioni attinenti alla gestione dell’azienda ma anche problemi banali. La miccia dell’ultima lite tra i due pare essere stato uno spostamento di copertoni, e l’utilizzo di un trattore per impedire il posizionamento degli stessi. Un colpo ha centrato Francesco Pesce allo sterno, ma il 68enne si è miracolosamente salvato, gli organi vitali infatti non sono stati lesionati. Arrestato, Pesce - che è tuttora in carcere - si era scusato e si era detto molto dispiaciuto dell’epilogo di sangue, ma che non voleva uccidere. La Procura ha ottenuto il giudizio immediato. La difesa ha optato per l’abbreviato.