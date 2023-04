Aggressione per rapina Poi mollano il furgone

I carabinieri li ha chiamati un’ora dopo l’aggressione, dicendo di essere stato rapinato del suo furgone. Un Renault Kangoo che l’uomo – 56 anni di Sesto San Giovanni – utilizzava per svolgere il suo lavoro di consegna giornali per conto di una società di Torino di cui è dipendente. Che è stato trovato, lievemente incidentato, a tre chilometri di distanza, in un parcheggio di Bellagio. La telefonata della vittima è arrivata ieri alle 6.30: l’uomo ha raccontato di essere stato rapinato un’ora prima, alle 5.30, mentre stava uscendo da un bar di Lezzeno in località Villa. Due stranieri lo avrebbero minacciato con un coltello e spintonato, facendolo cadere a terra, per poi impossessarsi del furgone e sparire. Il veicolo è stato trovato dai carabinieri del Radiomobile poco dopo, in un parcheggio al Ponte del Diavolo di Bellagio, lievemente incidentato su una fiancata ma perfettamente funzionante. All’appello mancava solo lo zainetto dell’autista. Ora i carabinieri di Bellagio indagano per ricostruire la dinamica di quanto è stato denunciato, anche guardando i video delle telecamere di sicurezza. Inoltre non si comprende perchè i rapinatori abbiamo abbandonato praticamente subito il furgone. Pa.Pi.