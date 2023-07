Aggressione con coltello a Lecco, un 20enne italiano di origini straniere ferito.

Movida violenta in centro a Lecco. Un 20enne italiano di origini straniere, l’altra sera è stato aggredito da alcuni sconosciuti. Lo avrebbero assalito e ferito alla testa con un coltello. È successo in piazza Armando Diaz, vicino al municipio e alla stazione. Il ragazzo, che era ubriaco, è stato soccorso dai sanitari di Areu e dai volontari della Croce rossa di Lecco, che, dopo le prime cure e dopo aver tamponato il taglio, lo hanno trasferito in ambulanza in ospedale, all’Alessandro Manzoni di Lecco. Sul posto anche i carabinieri. Dei colpevoli si sono perse le tracce: all’arrivo dei soccorritori non c’erano già più. In zona sono però installate diverse telecamere.