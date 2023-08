Aggressione a Bergamo: sessantenne al Pronto Soccorso, donna colpita alle spalle

Un banale diverbio per un monopattino si è trasformato in una violenta aggressione. A farne le spese un sessantenne finito al Pronto soccorso dove è stato medicato. L’episodio si è verificato ieri mattina tra le bancarelle del mercato di Villongo, quando un ventiduenne di origini marocchine, abitante in paese, è passato in monopattino tra le gente che si affollava attorno alle bancarelle. Il sessantenne ha protestato dopo essere stato urtato, ma la sua reazione ha suscitato la furia del giovane che per tutta risposta lo ha preso a pugni in faccia e a calci sotto gli occhi atterriti e increduli della gente che affollava il mercato. Dopo l’aggressione il marocchino si è dato alla fuga lasciando l’uomo a terra sanguinante.

Gli agenti della Polizia locale di Villongo igrazie al sistema di videosorveglianza hanno capito di chi si trattava e in poco tempo hanno rintracciato l’aggressore a casa sua. Dopo averlo identificato è stato portato alla caserma dei carabinieri di Grumello del Monte che procederanno nei suoi confronti. Un’altra aggressione si è verificata venerdì nel primo pomeriggio al condominio Flora, a Trescore Balneario. Una addetta alle pulizie è stata colpita alle spalle da un malintenzionato che le ha fratturato il setto nasale. Una brutta avventura per una 39enne di Carobbio degli Angeli che tutti i giorni si occupa delle pulizie delle parti comuni dello stabile di oltre cento appartamenti di Largo volontari del sangue.

Il suo aggressore, un marocchino di 38 anni, senza fissa dimora, che da qualche tempo sta occupando abusivamente un garage inutilizzato del condominio. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Trescore Balneario. Ieri mattina è stato processato per direttissima.

Francesco Donadoni