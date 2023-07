Agente aggredito da un detenuto al Nerio Fischione

Ancora una volta si è consumato un episodio di violenza all’interno del carcere Nerio Fischione di Brescia. E ancora una volta a fare le spese è stato un agente di polizia penitenziaria, come comunica Calogero lo Presti coordinatore regionale della Funzione Pubblica Fp Cgil. È accaduto l’altro ieri all’interno della sezione dove sono allocati i detenuti isolati per motivi disciplinari. A farne le spese un poliziotto che nel soccorrere un detenuto che si era procurato poco prima dei tagli al collo. Quando l’agente lo ha invitato a rientrare nella propria camera, in attesa di essere medicato, questi lo ha afferrato per la maglia e gli ha sferrato un pugno al volto procurandogli un taglio all’arcata sopraccigliare.