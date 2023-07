Lecco, l’affresco era pieno di amianto. Bonifica riuscita, “ma non riconosco più l’opera dell’artista”

Lecco – Un’operazione quasi chirurgica unica nel suo genere per bonificare dall’amianto un’opera d’arte. È stata compiuta a Lecco, per salvare un affresco in acrilico realizzato nel 1979 sulla volta del soffitto del Teatro della Società: lo ha dipinto Orlando Sora, quotato pittore marchigiano che fin da giovane ha scelto Lecco come sua città, dove è morto nel 1981 a 78 anni. L’intervento, guidato dalla restauratrice Antonella Vitiello, è perfettamente riuscito, però ci sono stati effetti collaterali imprevisti. "Ho potuto vedere l’acrilico di Sora dopo il restauro – spiega e lamenta Giovanna Rotondo Stuart, letterata e cultrice di Sora che ha ammirato l’opera -, ma non ho più trovato il dipinto di Sora, non quello che io ricordavo e che ho visto dipingere. Al suo posto c’è un’opera uniforme senza la poesia e l’armonia che lo animava. Spero solo che con una luce più adeguata sia meglio di come mi è apparso. Comunque sia, non è più il dipinto di Orlando Sora". I colori sono diversi da quelli originari.

"L’intervento ha richiesto una procedura estremamente complessa – spiegano i restauratori –. Il dipinto è stato mappato in zone e le parti iconografiche sono state strappate, procedendo poi alla bonifica da amianto di ogni strappo. Una volta rimosso tutto l’apparato figurativo, i tecnici di un’impresa specializzata hanno provveduto alla bonifica dell’amianto. Effettuata la sostituzione di alcuni elementi lignei che apparivano compromessi, è stata posta una nuova rete nervometal e realizzata la base in cocciopesto". Su questo substrato è stato poi ricollocato l’apparato iconografico del dipinto ed è stata realizzata ex novo la parte cromatica con un effetto a buccia d’arancia, caratteristico dell’originale realizzato su amianto.