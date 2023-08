Aereo Usa caduto nel lago di Brescia - Un film racconta la tragedia

Venticinque soldati americani, Decima Divisione da Montagna, morti nel Garda quando la II Guerra Mondiale volgeva alla fine, il 30 aprile 1945, in un’azione che avrebbe dovuto infrangere la resistenza della Wehrmacht in ritirata lungo la Gardesana Orientale. Una tragedia, a cui l’associazione storico culturale Benàch ha dedicato anni di ricerche che stanno per diventare un docufilm, realizzato col Museo Storico del Trentino. Per concluderlo è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma Go Fund Me (‘The lost mountaineers’ docufilm in ENG-ITA). "La storia di questi 25 giovani – spiega Ben Appleby, promotore della raccolta fondi che da anni si sta dedicando alle ricerche con la moglie Antonella Previdi - è poco conosciuta e raccontarla darà conforto alle famiglie, con alcune delle quali siamo in contatto, e permetterà di dar loro l’estremo saluto". Le ricerche di Appleby hanno permesso di scoprire che, tra i 25 soldati, c’era Nicolas Del Grosso, nato in Italia. Era lui a guidare il Dukw, l’anfibio affondato vicino a Torbole mentre tentava di aggirare le gallerie via lago. Il peso delle armi e la tempesta fecero inabissare il mezzo con gli uomini, tutti tra i 18 e i 23 anni. Si salvò solo il caporale Thomas Hough: tornò a riva aggrappandosi ad uno zaino, schivando i proiettili tedeschi. Diverse le spedizioni effettuate per cercare il mezzo: gli Usa ci hanno provato 3 volte fra il 2003 ed il 2008, ma solo nel 2012 il Nucleo nautico e subacqueo dei Volontari del Garda lo ha individuato a 270 metri di profondità. Il docufilm permetterà di portare ad un pubblico più ampio questa storia. "Il contributo delle donazioni ci permetterà di terminare il lavoro e di presentarlo gratis al pubblico e nelle scuole. Tutti i nomi dei donatori saranno ringraziati nei titoli di coda". F.Pa.