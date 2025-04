Adobati scomparso all’improvviso

Massimo Adobati se n’è andato all’improvviso, il giorno di Pasqua. Aveva 63 anni. Per una consiliatura, dal 2009 al 2014, Massimo è stato consigliere comunale di Merate tra le fila della maggioranza in quota ad Alleanza nazionale, prima di passare alla Lega Nord e di abbandonare poi anche il Carroccio, poiché, nonostante la militanza politica, Massimo era una persona molto critica verso la gestione locale dei partiti, oltre che competente e per questo molto stimata. È stato anche direttore della Riserva regionale del lago di Sartirana. Di professione invece era un dirigente della Sapio, colosso del gas tecnici e medicali. È stato pure direttore generale del Centro metrologico di Caponago. È stato inoltre presidente della Rhinos, società di pallacanestro di Robbiate. L’addio a Massino verrà celebrato questo pomeriggio alle 14 nella chiesa parrocchia di Merate, dove vive la figlia Anita, studentessa universitaria. D.D.S.