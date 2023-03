"Adescò una dodicenne" Condannato il muratore

È stato condannato a 2 anni il muratore G.F., 66 anni, a processo per adescamento di una ragazzina di 12. L’episodio risale al primo marzo 2019, a Calvenzano. Secondo l’accusa l’uomo, a bordo di un Fiorino bianco, passando sulla circonvallazione in direzione Treviglio, lungo la quale camminava la ragazzina, avrebbe approcciato la dodicenne con un apprezzamento fisico e, poco più avanti, le avrebbe chiesto di salire a bordo. Nelle dichiarazioni videoregistrate, rese alla presenza di una psicologa, la ragazzina, ritenuta credibile, aveva precisato di non avere sentito la voce del muratore per il rumore del traffico, ma di avere capito bene l’invito dal labiale e da un gesto col capo. A chiamare i carabinieri era stata la mamma di un’amica con cui era al telefono.

Il muratore, mai presente in aula, ha preso le distanze dalle accuse, sostenendo per iscritto nell’ultima udienza di non ricordarsi "nessuna ragazzina, assorto com’ero nel lavoro. Sono profondamente addolorato di essere coinvolto nelle falsità di una ragazzina che si è inventata di tutto per attirare attenzioni". Sulla base degli orari dei filmati, quando il furgone arrivò al semaforo, per il legale del 66enne, l’avvocato Mario Tacchinardi,la ragazzina era lontana: "C’è molto più di un ragionevole dubbio". Ieri la condanna (giudice Laura Garufi). F.D.