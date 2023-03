Addio all’anziana uccisa per sbaglio dal marito nel giardino

Imbersago questo pomeriggio si ferma per salutare per l’ultima volta Paola Martinelli, la pensionata di 73 anni che sabato scorso è stata uccisa per sbaglio con una motosega dal marito 76enne, ora indagato per omicidio colposo. Il funerale si celebra alle 14.30 nella parrocchiale di San Marcellino, a Imbersago. Il marito stava potando una siepe nel giardino sul retro di casa loro, all’intero di in residence di villette; imbracciava una motosega e ha inavvertitamente quasi amputato di netto il braccio destro della moglie, che è morta dissanguata praticamente all’istante. L’altro giorno, in concomitanza con lo svolgimento dell’autopsia sulla salma della moglie, è stato interrogato dal magistrato.