Addio al depuratore. L’area sarà naturalizzata

I rubinetti del vecchio impianto di depurazione in riva all’Adda verranno chiusi e l’ecomostro di vasche di cemento verrà smantellato. Se ne occuperanno i tecnici di Lario Reti Holding, la municipalizzata del ciclo idrico integrato in provincia di Lecco. Lo annuncia il sindaco di Imbersago Fabio Vergani. Le acque reflue verranno convogliate al depuratore del Toffo a Calco e il depuratore di Praela a Imbersago verrà definitivamente chiuso entro il 2024. "Verrà in parte riconvertito in una centrale di pompaggio e vasca di accumulo temporaneo, mentre le restanti strutture verranno smantellate, consentendo così in futuro di valorizzare un’area di particolare pregio naturalistico, inserita nel Parco Adda Nord e a pochi passi dal fiume Adda – spiega il primo cittadino -. Si stima che circa il 75% dell’area della Praela verrà liberato dalla presenza dell’impianto di depurazione, con la possibilità di avere più spazi verdi e un’estetica dell’area migliore". L’impianto si trova a ridosso dell’alzaia, vicino al laghetto di Praela, andando da Imbersago, dove c’è l’attracco del traghetto leonardesco, verso Robbiate. L’importo dell’intervento ammonta a quasi 3 milioni e mezzo, a totale carico di Lario Reti Holding. D.D.S.