Addio ad Alberto Garutti Grande artista e docente

È morto l’artista Alberto Garutti. Nato a Galbiate nel 1948, viveva e lavorava a Milano. Artista e docente, insegnava presso lo Iuav di Venezia, Facoltà di Design e Arti. È stato docente alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e fino al 2013 titolare della cattedra di pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Invitato a grandi manifestazioni internazionali, è stato spesso chiamato a realizzare opere pubbliche per città e musei: a Gand in Belgio (2000), a Kanazawa in Giappone (2002), a Herford in Germania per il MARTa Museum (2003), a Mosca, nel quartiere di Porta Nuova su commissione (2012). Ha realizzato opere in grado di innescare relazioni e connessioni tra istituzioni pubbliche, private e il tessuto sociale della città per citarne qualcuna a Roma, Bergamo, Gand, Istanbul, Mosca, Bolzano, Cagliari, all’aeroporto di Malpensa e alla Stazione Cadorna a Milano, in piazza di Santa Maria Novella a Firenze e a Lugano.