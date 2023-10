Addio a Maria Alda Bencini . L’angelo di tanti bambini

OLGIATE MOLGORA

Una pioniera della neuropsichiaria infantile la professoressa Maria Alda Bencini Bariatti molto conosciuta anche in provincia di Lecco per essere la fondatrice, nel 1973, de "La Casa dei Ragazzi - Aama Onlus", l’associazione che sul territorio meratese, lecchese e milanese offre servizi ai disabili minori e adulti valorizzandone le risorse e le capacità per aiutarli a sviluppare la propria personalità. Così voleva la professoressa Maria Alda Bencini che si è spenta a Milano, la sua città natale, lo scorso 19 ottobre all’età di 99 anni, anche se da tempo non veniva in visita alla struttura di San Zeno di Olgiate Molgora fino alla fine si è impegnata per aiutare le famiglie con parenti disabili, garantendo attraverso l’opera dell’associazione che aveva fondato erogando servizi differenziati per tipologia e fasce d’età. Laureatasi in Medicina a soli 23 anni alla fine degli anni ‘40, si era poi specializzarsi in pediatria e in clinica delle malattie nervose mentali dedicando il suo lavoro alla neuropsichiatria infantile che aveva approfondito grazie a studi compiuti negli Stati Uniti. Nel nostro Paese è stata tra le prime a occuparsi della sindrome di Down, la sua convinzione è sempre stata quella che i bambini affetti da disabilità potessero essere riabilitati e scolarizzati con metodi più specificamente adeguati alle loro condizioni e potenzialità.