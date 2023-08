Acque agitate a Delebio: trattativa Tecnofar per evitare scioperi lavoratori

I dipendenti della Tecnofar chiedono risposte ai vertici della società per evitare altri scioperi o azioni simili. I lavoratori dell’impresa che opera a Delebio e Gordona hanno infatti incrociato le braccia nella giornata del 28 luglio dopo che la trattativa in atto da inizio anno, in particolar modo quella relativa al premio di risultato, si è arenata. Si spera vi siano i margini per arrivare ad una conclusione che possa evitare altri scioperi da parte dei circa 150 dipendenti dei due poli della Tecnofar: quello di Delebio per la produzione di aghi sterili monouso per anestesia dentale e quello di Gordona dove l’azienda produce tubi in acciaio inossidabile elettrosaldati e trafilati, macchine automatiche d’assemblaggio. Lo sciopero del 28 luglio ha avuto un’altissima adesione. "Lo sciopero di 2 ore ha avuto un’adesione oltre l’80% – ci ha detto Alessandra Vaninetti della FIM CISL di Sondrio che sta conducendo la trattativa insieme agli esponenti della FIOM -. Si è attuato il blocco degli straordinari e del lavoro supplementare". Quali sono le rivendicazioni degli operai della Tecnofar?. "Siamo in trattativa per il rinnovo dell’accordo di secondo livello e del premio di risultato. Abbiamo avuto risposte positive dall’azienda per quel che riguarda la parte normativa, anche se non sufficienti". Ma perché la trattativa si è bloccata? "La trattativa si è arenata sul premio di risultato. La proposta dell’azienda non consentirà ai lavoratori ed alle lavoratrici di percepire un premio di risultato che l’azienda da decenni riconosce. Ciò fa perdere parte di reddito ai lavoratori e questo a maggior ragione oggi, considerando l’inflazione subita, è la ragione dello stato di agitazione aperto il 28 luglio". Qual è quindi la situazione attuale? "Attendiamo a breve delle risposte da parte dell’azienda, non dovessero arrivare o essere positive potremmo valutare altre azioni".