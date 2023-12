Accusato di stalking nei confronti della ex moglie. Revocati i domiciliari

Il Gip di Como ha revocato la misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa la scorsa settimana nei confronti di un impiegato di 51 anni ora residente a Sormano, divorziato, con due figlie piccole, accusato di stalking nei confronti dell’ex moglie, come già avvenuto un anno fa, quando aveva patteggiato 2 anni di reclusione. Durante l’interrogatorio di garanzia, ha sostenuto che l’inseguimento denunciato nei giorni scorsi dalla donna era stato del tutto casuale, e che non aveva minacciato né fatto pressioni sulla ex moglie. Nel rimetterlo in libertà, il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati. P.Pi.