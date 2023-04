Accusa di ipercura archiviata "Ridatemi mio figlio disabile"

"Rivoglio mio figlio a casa". Un appello carico di dolore e rabbia quello lanciato da Patrizia Tribaldo, mamma di Carlovittorio, ragazzo di 20 anni che, a causa di un danno da parto, ha una grave disabilità complessa con elevata necessità assistenziale. Per 18 anni i genitori se ne sono presi cura, nella casa di Rezzato, cercando per lui le migliori cure, in Italia e all’estero. "Quando la mamma ha chiesto un sostegno agli assistenti sociali come da diritto di Carlovittorio – spiega l’avvocata Laura Andrao – senza conoscerla è stata avanzata l’ipotesi di ipercura". Il termine fa riferimento all’eccesso di cure e medicalizzazione, derivante, secondo gli assistenti sociali, dalla non accettazione della disabilità.

Di fatto nel 2021 al ragazzo è assegnato un terzo amministratore di sostegno. Portato via da casa, è stato messo in alcuni centri medici, "tutti inadeguati perché non pensati per un ragazzo di 20 anni con quella disabilità". Le sue condizioni sono peggiorate dopo la Peg ("ma Carlovittorio per 18 anni ha mangiato da solo", ricorda Andrao): ha perso 18 chili, è stato ricoverato per 3 volte per polmoniti. Secondo la testimonianza della mamma è piagato, ha perso il controllo del corpo e non frequenta più la scuola.

A febbraio 2022 l’accusa di ipercura è stata archiviata, ma Carlovittorio non è ancora tornato a casa: nel centro medico la madre può vederlo solo per 20 minuti a settimana. Solo ultimamente sono state definite le modalità di rientro, per 3 giorni a settimana con assistenza infermieristica h24 (inutile, secondo la famiglia), ma sarebbero inattuabili, visti i costi di 12 mila euro al mese. "Chiederemo un incontro con il ministro Carlo Nordio, perché siano valutate azioni disciplinari sulle autorità coinvolte in questa drammatica vicenda", assicura Andrao. La battaglia per riavere il figlio ha portato ieri Tribaldo alla Camera, dove si è tenuta la conferenza stampa sostenuta dalla deputata Stefana Arcari (M5S); presente anche il neuropsichiatra Maurizio Brighenti, che ha seguito Carlovittorio. "Vengo sgridata perché lo abbraccio e lo bacio – la denuncia della donna –. Mio figlio non ha problemi cognitivi ma una grave disabilità motoria, poteva socializzare con gli altri e non essere buttato in un centro per anziani. Federica Pacella