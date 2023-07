Accoltellata, fugge dal marito Chiede aiuto e lo denuncia

In ospedale, in piena notte, è arrivata con una coltellata alla gamba, dopo essere sfuggita all’ennesima aggressione del marito. Ha guidato da sola, mentre chiamava i carabinieri di Mariano Comense chiedendo aiuto. Ma questa volta l’uomo è finito in carcere, arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti, lesioni e altre condotte finora mai denunciate, che proseguivano da anni. La vittima è una donna di 26 anni di Carugo, sposata con un tunisino di 47 anni. La coppia vive da anni in Italia, e ha una figlia di età scolare: ma da quando è nata la bimba, l’uomo avrebbe iniziato ad avere atteggiamenti sempre più possessivi e prevaricatori nei confronti della moglie, impedendole di indossare i pantaloni o un certo tipo di abbigliamento, ritenuto non adatto a una madre, limitandone i movimenti e cercando di farle abbandonare il posto di lavoro. Allo stesso tempo, come ha raccontato la donna ai militari, sarebbero iniziate le aggressioni e le scenate, come quella scoppiata mercoledì sera, che si è conclusa con il ferimento della donna, avvenuto davanti alla bimba, al culmine di un lungo attacco d’ira durante il quale l’uomo ha sfasciato arredi e ogni oggetto che gli è capitato tra le mani. I carabinieri hanno rintracciato il quarantasettenne, che nel frattempo aveva montato il suo turno di lavoro notturno: ha negato di aver ferito la moglie, sostenendo che la donna si sarebbe procurata da sola quella lesione durante la lite, forse a causa dei piatti rotti. Ma sulla scorta del referto del pronto soccorso dell’ospedale di Cantù, che ha certificato una ferita netta alla gamba sinistra, con 10 giorni di prognosi, del racconto della donna, testimoniato anche da lividi e lesioni non recenti, e delle condizioni di sfascio in cui è stata trovata l’abitazione, i carabinieri hanno proceduto con l’arresto, includendo nelle accuse anche un episodio di violenza sessuale riferito dalla vittima. La donna ha sporto denuncia, ricostruendo gli ultimi sette anni di convivenza connotati da violenze crescenti, su cui ora dovranno essere fatti ulteriori approfondimenti. L’uomo è stato portato al Bassone, in attesa dell’interrogatorio di convalida dell’arresto, durante il quale potrà fornire la sua versione di ciò che è accaduto mercoledì notte, e delle accuse che gli rivolge la moglie. Paola Pioppi