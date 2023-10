Accoltellata 15 volte dal fidanzato. In passato era già finita in ospedale

Era già finita in pronto soccorso, con delle ferite sospette, la ventunenne E.D., accoltellata ieri quindici volte e ridotta in fin di vita dal convivente Michael Patellaro. L’episodio emerso ieri risale a qualche tempo fa, quando il venticinquenne di Binago e la ragazza si stavano già frequentando. Il referto parlava di microfratture, ma lei non aveva meglio specificato come se le era procurate. Tuttavia con la madre, sentita ieri dalla Squadra Mobile, pare che in qualche occasione si fosse lamentata dell’aggressività del fidanzato.

Nel tardo pomeriggio di ieri gli investigatori sono andati al Sant’Anna, dove la ragazza è ricoverata, per capire se era possibile sentirla e iniziare a raccogliere la sua versione di ciò che è accaduto giovedì notte, nella casa di via Nino Bixio 4.

Dopo più di dodici ore di coma, ieri i medici hanno assistito a un lieve miglioramento: Erika si è lentamente ripresa e poi svegliata, al punto da poter essere probabilmente in grado di parlare.

Tra le tante ferite ricevute, quindici coltellate assestate con una lama non di piccole dimensioni, quelle al collo sono certamente le più preoccupanti, per la quali la prognosi non è ancora stata sciolta. Nel frattempo, la ricostruzione di quello che è avvenuto in casa sarà estesa, cercando di ricostruire le abituali condotte di Patellaro, anche in precedenza, per capire se episodi come quello del precedente accesso in ospedale, possano avere un’attinenza con l’aggressione di giovedì sera.

Il 27 agosto i due erano stati protagonisti di un movimentato episodio avvenuto in via Dante, al ristorante Yama Sushi dal quale si erano allontanati senza pagare dopo aver pranzato. Il ristoratore li aveva inseguiti verso piazza del Popolo, assieme ad altri camerieri, ma quando aveva raggiunto la coppia era nata una colluttazione: il ristoratore era finito contro una vetrina, pare colpito con un calcio al volto proprio da Patellaro, perdendo i sensi e rimanendo seriamente ferito. Gli atti nelle mani della polizia, che aveva portato i due in Questura, parlano di una prognosi di quaranta giorni. Episodio che ora è stato acquisito, per ricostruire il carattere e le condotte del venticinquenne.