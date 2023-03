Accoltellarono i vicini Papà e figlio patteggiano per il tentato omicidio

Avevano accoltellato i vicini, al termine di una lite avvenuta la mattina del 26 marzo scorso nel cortile di casa, in via San Gerolamo 4 a Turate. I due aggressori, padre e figlio, accusati di tentato omicidio in concorso, hanno patteggiato: 4 anni e 6 mesi Antonino Gorgone, 78 anni, e 4 anni il figlio Roberto, 35. Una lite causata da lamentele su questioni di convivenza nello stabile, al termine della quale Angelo Mescuglio, 38 anni, era stato ferito gravemente con cinque coltellate alla schiena, al fianco e a un polso, dove la lama gli aveva reciso un’arteria. Anche la moglie Eliana La Spina, 40 anni, era stata ferita alla schiena da una coltellata che aveva raggiunto il polmone, con conseguenze meno gravi. Arrestati per tentato omicidio e porto in pubblico di un coltello a serramanico da 17 centimetri, padre e figlio erano ai domiciliari.