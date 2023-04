Accoglienza La Prefettura cerca alloggi

Dopo i bandi andati deserti perché il Governo ha tagliato i fondi a disposizione e le associazioni del Terzo settore si sono tirate indietro, la prefettura di Lecco ha rinnovato l’invito ai sindaci e alle istituzioni del territorio per trovare soluzioni concrete di accoglienza dei migranti. Nella mattinata di ieri il prefetto Sergio Pomponio ha presieduto una riunione con il sindaco Mauro Gattinoni, i presidenti del consiglio di rappresentanza dei sindaci e degli ambiti della conferenza dei sindaci dell’Asst di Lecco e della Provincia, per condividere un percorso di accoglienza. Alle amministrazioni locali è stata chiesta la disponibilità di acquisire appartamenti o strutture collettive, anche non edificate con finalità ricettive, di piccole dimensioni e distribuite diffusamente sul territorio, allo scopo di evitare eccessive concentrazioni o situazioni di sovraffollamento. Nei giorni scorsi la prefettura ha rivolto un appello agli enti territoriali, alle associazioni e al mondo del volontariato affinché vengano individuate abitazioni o strutture, prevalentemente di proprietà pubblica, da destinare all’accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione.