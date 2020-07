Abbadia Lariana (Lecco), 5 luglio 2020 - I vandali l’hanno devastata e la "spiaggia del popolo" è stata chiusa. L’altra notte qualcuno ha divelto i cartelli con gli avvisi, strappato i cerchi di plastica utilizzati per segnale le distanze, rovesciato le sdraio e disseminato di cocci di vetro la spiaggia di Pradello ad Abbadia Lariana, dove è stato istituito il contingentamento e l’ingresso a pagamento per garantire le misure di sicurezza e di distanziamento sociale, provvedimenti contro cui è stata avviata anche una raccolta firme online.

In seguito al raid il lido è stato temporaneamente chiuso. "Mancano le condizioni per ospitare in maniera adeguata ed ordinata i bagnanti", spiega il consigliere delegato Pietro Radaelli. Fino a quando l’area non verrà sistemata Pradello resterà off-limits. Intanto a Mandello primo weekend “blindato“ per i giardini di Mandello, transennati e sorvegliati a vista da agenti di polizia locale e di un istituto di vigilanza privato. Il sindaco Riccardo Fasoli infatti li ha dichiarati offlimits dopo i problemi di ordine pubblico e degrado verificatisi nei giorni scorsi.