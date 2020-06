Abbadia Lariana (Lecco), 25 giugno 2020 - Gli agenti della polizia ferroviaria di Lecco hanno denunciato un ragazzo italiano di 26 anni per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Si tratta di un writer sorpreso dal capo treno mentre pitturava su un muro di sostegno posto a fianco della linea ferroviaria Lecco-Sondrio. Il giovane è stato fermato poco dopo dagli agenti della polizia ferroviaria mentre cercava di allontanarsi sulla pista ciclabile, anche se ha negato a tradirlo sono state le macchie di vernice e le bombolette spray e gli adesivi ritrovati nel suo zaino.

Grazie al sopralluogo effettuato dagli agenti sul luogo indicato dal capo treno è stato ritrovato il murales ancora fresco, lungo sette metri e alto due, con la stessa scritta degli adesivi sequestrati al ragazzo. Il ventiseienne è stato denunciato anche per interruzione di pubblico servizio, in quanto la sua presenza lungo la massicciata, ha costretto i treni a viaggiare a marcia ridotta per scongiurare gravi incidenti.