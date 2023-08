Abbadia Lariana, sosta selvaggia sulla Provinciale: “Abbiamo superato il limite”

Abbadia Lariana (Lecco) – Sosta selvaggia e pericolosa sul lungolago ad Abbadia Lariana. Decine e decine di automobilisti durante il ponte di Ferragosto, non trovando nemmeno un buco libero dove parcheggiare nei posteggi autorizzati, invece che lasciare la macchina un poco più lontano e farsi quattro passi a piedi, hanno piazzato le loro auto ai lati della Sp 72, disinteressandosi del codice della strada.

"Uno scempio", tuona Mattia Micheli, vicepresidente e consigliere provinciale delegato alla Viabilità, che è anche capogruppo in Consiglio comunale ad Abbadia Lariana. Le macchine sono state piazzate ovunque: in curva, sugli attraversamenti pedonali, davanti a passaggi carrai, in altri punti vietati e pericolosi, bloccando il passaggio degli altri conducenti in transito e impedendo ai residenti di entrare e uscire dalle proprie abitazioni.

"Godere dei bei paesaggi e di un po’ di frescura sul nostro splendido lago è un diritto di tutti, creare grave pregiudizio e pericolo sulle nostre strade no", tuona il vicepresidente di Villa Locatelli, che ha subito chiamato gli agenti della Polizia provinciale per dare man forte ai colleghi della Locale e staccare una raffica di multe per sanzionare i conducenti indisciplinati.

"Sono tutti benvenuti sul nostro territorio purché si rispettino delle regole basilari di convivenza reciproca – insiste Mattia Micheli -. Si è passato decisamente il limite". Senza dimenticare i ringraziamenti di rito: "Ringrazio il consigliere provinciale Stefano Simonetti e il comandante della Polizia provinciale Gerolamo Quadrio per il supporto".