Abbadia Lariana (Lecco), 28 agosto 2019 - Risulta disperso da ieri sera sulle Prealpi lombarde di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, in località Pian Resinelli. Luca D'Addario, di 49 anni, era partito dal rifugio Carlo Porta, con possibile direzione al bivacco Ferrario, in cima alla Grigna Meridionale (2.178 metri), dove sarebbe dovuto arrivare ieri sera.

L'elisoccorso ha sorvolato la zona, ma con esito negativo. Le squadre del Soccorso alpino hanno iniziato le ricerche alle 20 di ieri e hanno proseguito l'ispezione dei sentieri fino alle 2 di questa notte. Hanno ripreso questa mattina alle 6.

La sua auto è stata trovata al parcheggio grande, vicino al ristorante, alle 10 di ieri mattina.