Abbadia, capriolo impigliato nella rete: liberato e lasciato andare nei boschi

Abbadia Lariana (Lecco), 17 luglio 2023 – Un giovane capriolo è rimasto impigliato in una rete antigrandine. Lo hanno liberato e poi lasciato andare in un posto sicuro, gli agenti della Polizia provinciale con i vigili del fuoco. L'animale intrappolato è stato trovato vicino al cimitero di Crebbio, ad Abbadia Lariana: era imbrigliato in una rete antigrandine, di quelle utilizzate per proteggere le colture agricole. Per aiutare la bestiola, oltre ai poliziotti della Provinciale e ai vigili del fuoco, è intervenuto pure un veterinario dell'Ats della Brianza. Per evitare che si agitasse troppo e magari si ferisse nel tentativo di liberarsi da solo e scappare, il capriolo è stato bendato. Una volta accertato che stesse bene, è stato portato a monte dell'abitato e lasciato andare per la sua strada nell'habitat naturale sano e salvo.