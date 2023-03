A fuoco il bar in piazza L’ombra del dolo sull’incendio del locale

L’ombra del dolo si allunga su un incendio verificatosi ieri notte ai danni di un locale pubblico di Sabbio Chiese, in Valle Sabbia: il bar Soul Café in Piazza Rocca. Ad andare in fiamme è stato il plateatico del locale, che ha subito gravissimi danni. L’interno è solo stato toccato dal fumo, ma basterà ripulire. Non si esclude una vendetta oppure un dispetto ai danni dei titolari. A chiedere aiuto al numero unico per le emergenze 112 sono stati i vicini di casa, allertati dalle fiamme e dal fumo acre che hanno distrutto alcune fioriere, tavolini e sedie e l’insegna. Gli operatori hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Salò. Nel giro di poco tempo i pompieri hanno domato il rogo. Spetterà ai loro tecnici e agli uomini dell’Arma ricostruire i fatti e risalire ai possibili responsabili dell’incendio.