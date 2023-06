92enne investita da un'auto su strisce pedonali, muore al Papa Giovanni XXIII

Era stata ricoverata al Papa Giovanni XXIII in condizioni disperate dopo che un’auto giovedì mattina l’aveva investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. E venerdì notte il suo cuore ha cessato di battere. La vittima è una pensionata di 92 anni, Marina Dolci d’Amico Fantoni Pavan. L’incidente intorno alle 9.15, nel tratto tra piazzale Loverini e via Milazzo, poco distante da via Borgo Santa Caterina. L’anziana che viveva nel quartiere, era su un attraversamento pedonale adiacente al cantiere per la ristrutturazione di una palazzina. E per via dei lavori è stato delimitato il marciapiede e realizzato un attraversamento pedonale provvisorio. Le strisce, di colore giallo, sono ben visibili. Poco prima la signora aveva salutato sua figlia che l’aveva accompagnata in via Corridoni e stava andando dal parrucchiere.