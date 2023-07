77enne di Brescia in Carcere per Tentato Omicidio di Vicino

Rimarrà in carcere il 77enne di Brescia che sabato sera ha preso a martellate un amico, il vicino con 20 anni di meno, il quale era andato a trovarlo per fare due chiacchiere. Accusato di tentato omicidio, l’anziano è comparso davanti al gip, Elena Stefana, è ha ammesso i fatti, dicendosi “molto dispiaciuto“ per quanto combinato, ma anche più sollevato avendo saputo che l’amico, di casa come lui in una delle torri di San Polo, era già stato dimesso dall’ospedale. L’avvocato, Antonio Bignotti, ha chiesto una misura meno afflittiva ma finché non si troverà un alloggio - onde evitare che aggressore e aggredito si ritrovino di nuovo a pochi metri - rimarrà in cella. Dopo avere bevuto qualche bicchiere i due si erano messi a litigare. Uno voleva guardare la TV, l’altro no. Fatto sta che il più anziano in preda a un raptus ha preso una mazzetta da muratore e l’ha picchiata in testa e sul torace dell’ospite.