66enne di Cisano Bergamasco in coma dopo incidente sulla Briantea, la prognosi resta riservata

"Il paziente è stabile, la prognosi resta riservata". Lotta per la vita il 66enne di Cisano Bergamasco, coinvolto domenica in un incidente sulla Briantea a La Valletta Brianza. Ricoverato nella Terapia intensiva dell’ospedale di Circolo di Varese, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per ridurre il trauma cranico e le gravi lesioni riportate a volto, torace e addome. È in coma. La moglie, di 3 anni più giovane, ricoverata a Bergamo, sta meglio. I due viaggiavano su una Vespa sulla 342 Como -Bergamo. Sono finiti addosso a una Volvo V40, il cui guidatore ha scartato bruscamente per non tamponare una Panda che lo precedeva. Il magistrato ha disposto il sequestro dei tre i mezzi.