45enne si Confessa per Rapine a Donne in Cimitero, Risarcite con 150€ a Testa Una telecamera ha permesso ai carabinieri di identificare S.M., 45enne autore di due rapine a due donne all'interno di un cimitero. Le vittime hanno raccontato in aula la loro paura. Il reo confesso ha risarcito le vittime con 150€ a testa.