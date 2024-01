L’impresa del ricercatore bergamasco: 3mila chilometri in handbike tra inclusione e ricerca scientifica

COSTA MASNAGA – Tremila chilometri in handbike in meno di un mese, da una parte all’altra della penisola arabica, dal Golfo Persico al Mar Rosso, attraverso il deserto del Nefud. A compiere l’impresa sportiva, umana e scientifica è stato Matteo Parsani, ricercatore bergamasco di Scanzorosciate, di 43 anni, che insegna Matematica applicata e Scienze computazionali al Kaust, la King Abdullah University of Science and Technology in Arabia Saudita.

"Alcuni giorni pensavo di non farcela – racconta Matteo, che ha lavorato anche alla Nasa e si occupa di aerodinamica per i bolidi di Formula 1 –. La fatica fisica, le notti ghiacciate alternate ai pomeriggi roventi, ma soprattutto il carico mentale, la tensione, mi hanno messo a dura prova. Ringrazio i componenti del mio team che non mi ha mai lasciato solo, le persone dell’Arabia Saudita che mi hanno incoraggiato e fatto sentire parte di una comunità, scienziati, medici e fisioterapisti che in Arabia Saudita e dall’Italia hanno monitorato la mia salute".

Matteo nel 2017, in seguito a un incidente in moto, ha subito una lesione spinale, per questo ha viaggiato su una handbike spinta dalla pedalata a braccia e su un trike mosso da un innovativo sistema di elettrostimolazione funzionale che ha prodotto il movimento delle gambe. Durante la traversata coast to coast ha raccolto fondi per l’inclusione di bambini diversamente abili, per consentire loro di praticare discipline sportive, e si è trasformato in un laboratorio mobile itinerante per raccogliere dati utili a migliorare la riabilitazione, attraverso sensori che hanno registrato ogni parametro.

“ Sarà interessante soprattutto comprendere in che modo il sistema nervoso centrale di Matteo si è modificato per effetto di questo allenamento intensivo – spiega Franco Molteni, direttore clinico del Villa Beretta rehabilitation research innovation institut di Costa Masnaga che lo segue –. Bisogna mettere a frutto il risultato di questo esperimento, per creare paradigmi di esercizi a disposizione di tutte le persone che devono affrontare un percorso riabilitativo".

"Non pensate a questa impresa solo come a uno sforzo fisico, ma come a qualcosa che deve spingere tutti noi ad andare oltre i nostri limiti e a non mollare mai", è l’invito di Tony Chan, presidente del Kauts.