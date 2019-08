Lecco, 9 agosto 2019 – Ecco cosa fare a Lecco con le proposte per il week end e durante la settimana di Ferragosto.



CON LA TESTA ALL'INSU' - Venerdì 16 a domenica 18 agosto la città di Lecco si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con la seconda edizione del festival “Con la testa all’insù”, con artisti internazionali tra performance, spettacoli, teatro di strada e tanta meraviglia. Spettacoli itineranti, parate di artisti, trampolieri, fate e danzatrici, funamboli, tra animali fantastici, carillon viventi e una mongolfiera, si susseguiranno per una due giorni all’insegna della meraviglia per grandi e piccini, lungo le piazze e le vie del centro storico di Lecco.

AGGRATIS - Sabato 24 agosto dalle 15, all’interno del campo di volontariato estivo "Aggratis, mi sporco le mani per te!", piazza Giuseppe Garibaldi ospiterà un pomeriggio all’insegna dello sport per favorire l’incontro tra i ragazzi del campo e i lecchesi, con tornei e attività in collaborazione con gli atleti del Csi.

BARCHE IN LEGNO - In collaborazione con i barcaioli dell'associazione Barche in legno ad agosto e settembre sono previste alcune giornate dedicate alla dimostrazione del restauro delle barche storiche in legno: laboratori in cui un esperto maestro d’ascia illustrerà le attività svolte, con dimostrazioni tecniche di restauro delle imbarcazioni. E' Un’occasione per conoscere la tradizione dell’artigianato delle barche in legno del ramo di Lecco del Lario e apprezzare il lavoro di recupero, valorizzazione e rilancio di un patrimonio storico unico. Gli appuntamenti di agosto sono per sabato 17, 24, e 31 dalle 9 alle 12; quelli di settembre il 7 e 14 allo stesso orario, tutti a Pescarenico nell’ex lavatoio, ora sede dell’Abil Lecco.

MOSTRE - “Franco Cardinali - Inquietudine necessaria": il Palazzo delle Paure di Lecco ospita la mostra antologica curata da Raffaella Resch dedicata alla figura di Franco Cardinali. L’esposizione ripercorre la produzione del pittore ligure attraverso una selezione di oltre quaranta opere, che vanno dai lavori della metà degli anni ’50 fino alle grandi enigmatiche tele degli ultimi anni. Visitabile fino al 1° settembre.

“Berenice Abbott - Topographies”: mostra fotografica che presenta 80 immagini in bianco e nero di una delle figure artistiche più interessanti e celebrate del Novecento, esponente della straight photography. L’esposizione ripercorre le tre fasi della carriera della Abbott illustrando il suo percorso artistico dai ritratti da allieva nello studio di Man Ray, sviluppando un proprio stile ritrattistico alla descrizione della New York in trasformazione al tema della scienza, convinta della validità di fotografare i fenomeni scientifici, tanto che il suo lavoro fu riconosciuto dal Physical Science Study Committee e fu assunta dal Massachussets Institute of Technology. A completare questo percorso per immagini sarà visibile il documentario a lei dedicato “A view of the 20th century” realizzato da Kay Weaver e Martha Wheelock nel 1992. Visitabile fino all’8 settembre.

"Nel segno della montagna” la mostra allestita nella Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure propone gli scatti di Federico Mariani, Giuseppe Pessina, Ausonio Zuliani, Giandomenico Spreafico, Giuliano Cantaluppi, Pietro Sala, Raffaele Bonuomo e Giovanni Ziliani, fotografi eccezionali, che nel lontano passato e nell’attualità presente, hanno saputo restituire l’immagine-simbolo della montagna: da quella delle imprese eroiche dell’alpinismo e della società montana del tempo, a quella contemporanea del turismo sciistico o delle profonde riflessioni sulla memoria che riverbera nelle sue tracce. Una montagna segno della natura come dell’uomo, dello spirito e dell’immaginario di un territorio, quello di Lecco, che fin dagli albori l’ha eletta a proprio emblema. Un panorama naturale che la storia ha reso paesaggio spirituale. Visitabile fino al 17 novembre.

PIANI DEI RESINELLI - Sabato 10 alle 16.45 sul piazzale della chiesa l’elevazione musicale con l’esibizione del coro I Vous de la Val Granda. Mercoledì 14 alle 16 alla Casa Museo di Villa Gerosa nel parco Valentino il laboratorio creativo con materiale naturale e alle 21 nel piazzale della chiesa sarà proiettato il filmato “Lecco Verticale - Le rocce sopra i tetti”. Giovedì 15 Festa dell’Assunta: alle 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore la messa con l’incanto dei canestri e la pesca di beneficenza e alle 21 il concerto nell’ambito del Festival di Bellagio e del Lago di Como “Musica dall’Adda al Lario”. Venerdì 16 alle 21 al rifugio Sel il filmato “Cinquant’anni di passione”, realizzato dalla Scuola di Sci alpinismo di Lecco in occasione dei 50 anni di fondazione. Sabato 17 alle 15 sul piazzale della chiesa il laboratorio per bambini e alle 17 lo spettacolo di teatro per famiglie “L’albero delle storie”. Domenica 18 alle 10 dal piazzale Miniere “Le faggete del Parco Valentino”, la passeggiata per famiglie alla scoperta delle fioriture del Parco Valentino.

VENERDI' – Alle 21 cinema sull’acqua con tour a bordo della motonave Cicogna e proiezione del film di Woody Allen “Midnight in Paris”.

SABATO – Alle 21 cinema sull’acqua con tour a bordo della motonave Cicogna e proiezione del film con Meg Ryan “Harry, ti presento Sally”.

GIOVEDI' – Dalle 9 sul lungolago sarà allestito il mercatino della creatività sul lungolago.

VENERDI ' - Alle 21 Cinema sull’acqua con tour a bordo della motonave Cicogna e proiezione del film di Woody Allen “Io e Annie”.



CONCERTO - Lunedì 19 alle 21 nella Basilica di san Nicolò, nell'ambito la 32esima rassegna internazionale “Capolavori di Musica Religiosa”, promossa e organizzata dall'associazione musicale Harmonia Gentium con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Lecco e della Parrocchia di San Nicolò, si terrà il concerto del coro University of Houston Concert Chorale, diretto da Betsy Cook Weber.