Lecco, 5 luglio 2019 – Ecco gli appuntamenti del week ed e della settimana a Lecco e in provincia.



COE – L'associazione Coe di Narzio compie 60 anni. Sabato a Barzio, nella sede dell’associazione Centro orientamento oducativo, fondata nel 1959 da don Francesco Pedretti, si svolgono dei momenti di riflessione sui temi della cooperazione internazionale, del volontariato e dell’educazione, tutte tematiche forti portate avanti dagli operatori di Coe che in Italia promuove interventi di educazione alla cittadinanza mondiale e all’estero progetti in Camerun, Congo, Bangladesh e Guatemala nei settori dell’educazione, della formazione, della sanità, della cultura, della valorizzazione delle risorse naturali locali, dell’agricoltura e della sicurezza alimentare. Alle 21 spazio per la proiezione dei cortometraggi del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, attività che i volontari del Coe organizzano dal 1991 a Milano. Domenica alle 9.30 quindi l'incontro con l'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, che alle 12 celebra la messa nella chiesa di Sant’Alessandro e alle 13.30 il pranzo conviviale a cui segue l’animazione per bambini

NOTE DI CONDIVISIONE - La manifestazione musicale Note di Condivisione, organizzata dall’Associazione “A força da partilha” onlus, in collaborazione con la Parrocchia di Bonacina, la Mondeco Onlus di Muggiò, il gruppo di giovani Senfai e il patrocinio del Comune di Lecco, prevede per questa sera, venerdì, alle 21 nella parrocchia di Bonacina, il concerto degli Aquaraja e dei Riflesso di un viaggio 2.0. Sabato alle 21, I Luf in concerto con un ospite speciale, Davide Van De Sfroos. Domenica 7 chiusura della manifestazione con la celebrazione della Santa Messa alle 11 in rito congolese e a seguire, alle 12.30, il pranzo di condivisione. L’iniziativa sostiene progetti di sviluppo in Brasile e in Kenya.

MARATONa DEL CALCIO - Lo sport nel segno solidarietà: sabato e domenica è in programmala 7^ Maratona del calcio, 36 ore, dalle 8 alle 20, del gioco più bello del mondo allo stadio Rigamonti-Ceppi, un momento comunitario di aggregazione all’insegna dei valori dello sport, una manifestazione il cui incasso sarà devoluto per la riqualifica e l’abbellimento del parco del rione di Chiuso. Sono 72 le squadre partecipanti, con l’atteso match finale a cui parteciperò nelle fila della rappresentativa del Comune contro quella degli arbitri capitanata dal prevosto di Lecco Don Davide Milani.

GRANDFONDO DON GUANELLA - Domenica alle 8 è in programma la partenza della 3^ edizione Granfondo Don Guanella dal lungolago di Malgrate, quest’anno sarà rivolta in tutto e per tutto alla beneficenza e all’aiuto del prossimo.

SABATO - Dalle 11 sul lungolario Cesare Battisti il mercatino della creatività.

Per Fantasmagorie - piccola rassegna di cinema d’animazione alle 15 al Planetario civico di Lecco per 1969-2019: Se guardi in alto c’è ancora la luna “Boy” VR a cura di Igor Imhoff . Alle 15 al Teatro Invito “Favole Europee” - Europa Orientale, alle 16.30 “Favole Europee” - Italia e alle 18 omaggio a Nina Paley “Sita Sings the Blues” (Nina Paley, Usa, 2008, 82’). Alle 21.15 in piazza Giuseppe Garibaldi per 1969-2019: Se guardi in alto c’è ancora la luna, proiezione di “Lunette” (Phoebe Warries, Gran Bretagna, 2016, 3′), “The Moon that Fell Into Sea” (Akira Oda, Giappone, 2013, 18′) e “La storia della principessa splendente” (Isao Takahata, Giappone, 2013, 137’).

Alle 17 la Regata de “i Batei” all’interno del programma della Sagra de Pescarenech, in collaborazione con la Società Canottieri Lecco. Numerose altre iniziative sono in programma sino a domenica 14 luglio.

DOMENICA - Dalle 7 alle 9 la 54^ edizione dell’Assalto al Resegone, la manifestazione escursionistica con partenza dal piazzale della funivia o dai Piani d’Erna.

Dalle 15 alle 18 le visite guidate al convento e alla chiesa di Pescarenico.

Alle 15 per Fantasmagorie - piccola rassegna di cinema d’animazione al Teatro Invito “Favole Europee” - Europa Occidentale (Parte I), alle 16.30 Europa Occidentale (Parte II) e alle 18 omaggio a Nina Paley “Seder-Masochism” (Nina Paley, Usa, 2018, 78’). Alle 21.15 in piazza Garibaldi per 1969-2019: Se guardi in alto c’è ancora la luna, proiezione di “Viaggio nella Luna” (Georges Méliés, Francia, 1902, 15’) e concerto dei Grimoon “Vers la Lune”.

Alle 21.15 alla Pizzeria Fiore in via Belfiore, 1 a Lecco il Festival del cinema itinerante contro le mafie “Libero cinema in libera terra”.

MERCOLEDI' - Dalle 16.30 alle 17.30 alla Biblioteca Civica “U.Pozzoli” di Lecco le letture ad alta voce per i bambini da 4 a 8 anni.

Appuntamento con il cinema in piazza Giuseppe Garibaldi.

GIOVEDI' - Alle 21 appuntamento con lo shopping di sera in centro a Lecco.

MOSTRE - Mediterraneo sacro. Fotografie di Davide Pagliarini: la mostra allestita alla Torre Viscontea affronta il tema del sacro e della sua ricerca, attraverso gli scatti del fotografo Davide Pagliarini realizzati lungo lo scenario del Mediterraneo, dalla Francia al Portogallo, dalla Spagna alla Grecia. La mostra è visitabile fino al 28 luglio, il martedì e il mercoledì dalle 9:30 alle 14, da giovedì a domenica dalle 15 alle 18.

Franco Cardinali. Inquietudine necessaria: il Palazzo delle Paure di Lecco ospita la mostra antologica curata da Raffaella Resch dedicata alla figura di Franco Cardinali. L’esposizione ripercorre la produzione del pittore ligure attraverso una selezione di oltre quaranta opere, che vanno dai lavori della metà degli anni ’50 fino alle grandi enigmatiche tele degli ultimi anni. Visitabile fino al 1° settembre.

“Berenice Abbott | TOPOGRAPHIES” : mostra fotografica che presenta 80 immagini in bianco e nero di una delle figure artistiche più interessanti e celebrate del Novecento, esponente della straight photography. L’esposizione ripercorre le tre fasi della carriera della Abbott illustrando il suo percorso artistico dai ritratti da allieva nello studio di Man Ray, sviluppando un proprio stile ritrattistico alla descrizione della New York in trasformazione al tema della scienza, convinta della validità di fotografare i fenomeni scientifici, tanto che il suo lavoro fu riconosciuto dal Physical Science Study Committee e fu assunta dal Massachussets Institute of Technology. A completare questo percorso per immagini sarà visibile il documentario a lei dedicato “A view of the 20th century” realizzato da Kay Weaver e Martha Wheelock nel 1992. Visitabile fino all’8 settembre.

Nel segno della montagna. Nuove donazioni alla Fototeca del Si.M.U.L.: la mostra allestita nella Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure propone gli scatti di Federico Mariani, Giuseppe Pessina, Ausonio Zuliani, Giandomenico Spreafico, Giuliano Cantaluppi, Pietro Sala, Raffaele Bonuomo e Giovanni Ziliani, fotografi eccezionali, che nel lontano passato e nell’attualità presente, hanno saputo restituire l’immagine-simbolo della montagna: da quella delle imprese eroiche dell’alpinismo e della società montana del tempo, a quella contemporanea del turismo sciistico o delle profonde riflessioni sulla memoria che riverbera nelle sue tracce. Una montagna segno della natura come dell’uomo, dello spirito e dell’immaginario di un territorio, quello di Lecco, che fin dagli albori l’ha eletta a proprio emblema. Un panorama naturale che la storia ha reso paesaggio spirituale. Visitabile fino al 17 novembre.

PLANETARIO - Venerdì 5 alle 21 conferenza “Smettila di dire a Dio cosa fare coi suoi dadi - La fisica quantistica spiegata a me stesso” a cura dell’astrofisico e divulgatore Luca Perri. Sabato alle 15 e alle 16.30 attività per aspiranti astronauti con il sabato dei bambini. Domenica alle 16 proiezione in cupola “Vega, Deneb, Altair: le stelle regine dell’estate”.



FESTA DEL LAGO A VARENNA - Ogni anno gli spettacoli pirotecnici che illuminano i borghi del lago attirano migliaia di persone di diversa provenienza e nazionalità. L’incendio dell’Isola Comacina sicuramente fra questi è uno dei più affascinanti oltre ad essere di fondamentale importanza per la storia e l'identità di Varenna venutasi a consolidare proprio in seguito allo sbarco dei rifugiati isolani. Il legame tra le comunità della Tremezzina e di Varenna risale infatti all’anno mille, epoca in cui gli isolani approdarono a Varenna, dopo che il Barbarossa ebbe distrutto ed incendiato le proprie abitazioni, per ottenere riparo e costituire una nuova comunità. Nacque così l'Insula Nova. Ogni anno le due amministrazioni rinfrancano questo legame con rievocazioni storiche che si susseguono tra la fine di giugno ed il primo sabato di luglio.

In memoria di tali eventi la Pro Loco di Varenna, con il patrocinio del Comune di Varenna, organizza la “XXXVIII edizione della Festa del Lago”. L’evento si apre a partire da venerdì alle 20 con la possibilità di degustare piatti da street food presso i giardini in località Olivedo accompagnati da dj-set.

Sabato le bancarelle aprono alle 11 e proseguono per l’intera giornata, mentre alle 22 si entra nel clou della serata con la tradizionale rievocazione storica dello sbarco dei rifugiati dall’Isola Comacina a Riva Grande; ciliegina finale l’immancabile spettacolo pirotecnico sull’acqua, gioia per gli occhi di grandi e piccini, che si tiene a partire dalle 23.15.

Domenica la festa prosegue ai Giardini di Olivedo con le bancarelle di street food ch aprono alle 11 e terminano alle 22 accompagnati da dj-set e lounge music.

Sosta a tariffa agevolata all’interno del Park Varenna al costo di 1,50 € per ore dalle ore 18.00 alle ore 23.59.

LAVELFOLK - Ethnica – Associazione Culturale Balli e Musiche Popolari aps organizza la 19a edizione del LAVELFOLK presso gli spazi del Monastero Santa Maria del Lavello di Calolziocorte. Venerdì si inizia alle 21 presso il chiostro maggiore con un appuntamento legato al tango argentino. Grazie alla collaborazione con l’associazione bergamasca “El Ultimo Tren”, va in scena “LAVELFOLK in TANGO” con la partecipazione dal vivo del gruppo “CHE TANGO” TRIO e a seguire il dj set di Roberto Airo. Lautaro Acosta (violino), David Pecetto (bandoneón) e Miguel Angel Acosta (chitarra e voce) propongono un virtuale abbraccio musicale tra Italia e Argentina, esaltando l’eleganza e la passione tipica dei ballerini di tango.

Sabato il primo appuntamento alle ore 16 sul lungo fiume, dove Alberto Rota invita a sedersi al tavolo, come fosse quello di una vecchia osteria a cielo aperto, per cantare e ripercorrere con lui un repertorio fatto di storie e episodi di vita contadina, aprendo il Lavélfolk con i “Canti al tavolo”, un momento amichevole e gioviale. Alle 18 presso il chiostro minore il primo concerto di musica dal vivo. Il gruppo dei DONA FLOR, composto da Cecilia Fumanelli (voce), Simone Riva (chitarra), Guido Baldoni (fisarmonica), Max Confalonieri (contrabbasso), Max Malavasi (batteria-percussioni), Valentina Brivio (cori) e Miriam Valvassori (cori) propongono al pubblico “una musica di frontiera, un mosaico di colori e mescolanze che accompagneranno l'ascoltatore in viaggio verso terre lontane; ma sempre terre dell'uomo” con un repertorio ricco di contaminazioni jazz che trae ispirazione dalle radici culturali dei diversi popoli. Alle 21 si balla nel chiostro maggiore, con il primo concerto della serata, insieme ai TRES MANOUCHE. Stefano Venturini (chitarra solista), Andrea Balgera (contrabbasso) e Carlo Caremi (chitarra ritmica) “elaborano una formula musicale che coniuga la sonoritá del jazz manouche francese con le atmosfere delle danze di coppia tradizionali, proponendo il tutto in chiave swing”, offrendo un originale concerto da ballare e da ascoltare. A seguire, alle 22.30, i ROSC A DES CORD chiedono la prima giornata di festival. Il giovane e recente ensemble folk tutto lecchese, formato da Pier Daniel Cornacchia (violino), Niccolò Ramazzotti (piano elettrico), Michele Canali (percussioni) e Marcel Picamei (chitarra acustica), accompagnerà i ballerini con i suoi brani che “spaziano nel neotrad e avantrad arrangiando le musiche tipiche dell’area occidentale francese e del Poitou, con un’attenzione particolare ai balli di coppia, ma senza tralasciare circoli, chapelloise, marachine e bal limousine!”

Domenica sul lungo fiume alle 12 il “Pranziamo tutti insieme”, momento conviviale per cantare, suonare e rifocillarsi all’aria aperta prima di ritornare nel vivo della kermesse con lo stage di danze del Quebec, previsto per le 16. Alle ore 18.00 il chiostro minore ospita un altro concerto con i “Canti comunitari” de I COSCRITTI DI PREMANA. Insieme alla goliardia e alle storie che caratterizzano il repertorio del coro valsassinese, coglieremo l’occasione per ricordare che Ethnica ha promosso una raccolta pubblica di fondi durante la tre giorni di festival a favore delle popolazioni colpite le scorse settimane dagli eccezionali eventi climatici. Alle 21.15 ancora nel chiostro maggiore l’ultimo concerto di danze di questa 19a edizione con la partecipazione di ANDREA CAPEZZUOLI E COMPAGNIA: Con il loro repertorio, fatto di storie e ballate, dal romanticismo delle danze europee al divertimento collettivo dei reels del Quebec. Andrea Capezzuoli (organetti, piedi, voce), Milo Molteni (violino, voce), Paolo Censi (piano, voce) e Nicola Brighenti (danza, caller) trascinano il pubblico in un “viaggio sonoro e ludico, ricco di energia e complicità, caratterizzato dalla gioia tipica della festa e dal piacere della buona musica” con strumenti ai quali si aggiungono i piedi di Andrea e la voce di Nicola che, in veste di “caller”, guiderà i passi e le figure dei ballerini!