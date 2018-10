Lecco, 12 ottobre 2018 – Ecco gli appuntamenti e le opportunità di svago ma anche di cultura, aggregazione e approfondimento in calendario questo fine settimana a Lecco.



LECCO CITTA' DEI PROMESSI SPOSI - Si inaugura oggi, venerdì, l’edizione 2018 della rassegna Lecco Città dei Promessi sposi, il festival che celebra, attraverso numerosi appuntamenti culturali, il nostro più illustre concittadino, Alessandro Manzoni. Il tema conduttore di quest’anno è il viaggio e le “Storie di viaggi e di speranze”. Consolidata la collaborazione con la Fondazione Treccani Cultura e il Centro Nazionale Studi Manzoniani, l’edizione si arricchisce quest’anno di prestigiose istituzioni culturali, la Weimar-Jena Akademie e il Centro Cultura italo-tedesco Villa Vigoni di Menaggio. La rassegna ha preso il via questa mattina con il convegno intitolato Festival della lingua italiana con le lectio magistralis di Silvia Morgana e Anna Ottani Cavina e un seminario rivolto agli insegnanti a cura dei docenti di linguistica italiana Giuseppe Patota e Valeria Della Valle.



Sabato 13 alle 21 all’auditorium Casa dell’economia viene consegnato dagli organizzatori di 50&Più di Confcommercio il prestigioso premio letterario internazionale Alessandro Manzoni - Città di Lecco al romanzo storico, giunto alla 14esima edizione, i cui tre finalisti sono Maria Attanasio, Rosella Postorino e Matteo Righetto.



Il festival prosegue fino al 10 novembre, proponendo un ricco e variegato calendario di appuntamenti, alternando momenti di formazione con conferenze e visite guidate a momenti di svago con spettacoli teatrali e musicali. Sempre nell’ambito della rassegna, resta visitabile la mostra allestita alla Torre Viscontea “Migranti Ambientali - l’ultima illusione” visitabile dal 15 ottobre al 26 ottobre “Il borgo di Pescarenico, tanto decantato dal Manzoni, com’era, com’è e come sarà - Opere di Oreste Rota” al Palazzo del Commercio.



IMMAGIMONDO – L'appuntamento per a rassegna Immagimondo 2018 è per venerdì alle 21 nella sala conferenze di Palazzo delle Paure con “I rifiuti non esistono ma ci stiamo affogando dentro”, un viaggio alla scoperta di cosa e quanto sprechiamo, perché i rifiuti sono un problema che può mettere a repentaglio lo sviluppo sostenibile, con Alessandra Viola, giornalista e divulgatrice scientifica autrice di “Trash, tutto quello che dovresti sapere sui rifiuti” a colloquio con Franco Borgogno, giornalista, fotografo e guida naturalistica, autore del libro Un mare di plastica.



Presso la Torre Viscontea resta visitabile la mostra fotografica dal titolo “Migranti ambientali - L’ultima illusione” con gli scatti di Alessandro Grassani che raccontano le storie di profughi, rifugiati e migranti ambientali, mentre lunedì inaugura alle 10.30 al Palazzo del Commercio la mostra “Il borgo di Pescarenico, tanto decantato dal Manzoni, com’era, com’è e come sarà - Opere di Oreste Rota” al Palazzo del Commercio, visitabile dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì, con chiusura anticipata alle 16:30, il venerdì.



PLANETARIO DI LECCO - Proseguono per il mese di ottobre anche le attività del Planetario di Lecco. Venerdì alle 21 la conferenza “20 anni di Stazione spaziale” a cura di Gianpietro Ferrario del Gruppo Astrofili Deep Space: opo la conferenza, meteo permettendo, si posson osservare gli oggetti del cielo con i telescopi. Domenica alle 16 è in programma la proiezione in cupola “Il cielo di ottobre”.



VITTIME DEL LAVORO - Domenica si celebra in tutta Italia, come ogni anno, la 68esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica. Alle 9 presso la chiesa del Caleotto è in programma la Santa Messa e poi il corteo dell’Anmil, Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro verso Largo Caleotto per la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato alla “Civiltà e cultura del lavoro Lecchese”. A seguire, presso l’Itis Badoni si tiene un momento di approfondimento sul tema.



GIORNATA DEL SORDO - Domenica si svolge a Lecco la 28esima Giornata del sordo della Lombardia. Il raduno è alle 10 sul sagrato della basilica di San Nicolò dove alle 11.20 si celebra la messa. Alle 13 è in programma il pranzo a Santa Maria Hoè e alle 16 il saluto delle istituzioni locali e provinciali, del presidente regionale dell’Ente nazionale sordi e dei presidenti provinciali Ens.