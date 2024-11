Caro Valditara, il patriarcato c’è

“Il patriarcato non esiste”, ha sentenziato qualche giorno fa il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Lasciando da parte che il fatto che a dirlo sia un uomo, per di più bianco (gli inglesi userebbero l’espressione white male privilege), non gioca proprio a favore della credibilità della tesi, l’episodio di qualche giorno fa è sconcertante soprattutto perché fa sorgere un leggerissimo sospetto: che per il ministro non sia urgente una educazione contro la violenza di genere tra i banchi di scuola. Beh, abbiamo un problema. Perché pure un cieco si renderebbe conto di quanto maschilismo, di quanto patriarcato, di quanta sopraffazione e quanta violenza riescono a esprimere i ragazzini ancora nel 2024. Evidentemente le famiglie non bastano. Urge intervenire.

Fortunatamente nello stesso centrodestra le posizioni non sono grantiche, e allora ben venga la campagna #nonseisola di Regione Lombardia che ha reclutato, gratuitamente, l’attrice Matilde Gioli per una campagna anche sui social. Certo non un intervento risolutivo ma da qualche parte bisogna pur cominciare. E a Valditara rivolgiamo un caldo invito: chieda, chieda in giro – ma alle donne, non agli uomini – se il patriarcato c’è o non c’è.