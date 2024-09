Svaligia la vetrina

Dopo Hoepli e I Baffi, un altro colpo grosso alla Antigone e un’altra vetrina a Milano “svaligiata” dei libri in esposizione.

Non si tratta ovviamente di un furto (qualcuno ruba i libri, direte voi) ma della scelta di due amici di acquistare tutti i tomi, seguendo l’esempio di Daniela che a sua volta aveva emulato il primo razziatore di librerie che in piena estate aveva svuotato gli scalfali della storica Hoepli pagando 10mila euro per 200 volumi.

Se diverrà una moda, costosa ma dove i soldi son ben spesi, è difficile dirlo certo è che #svuotavetrina è un hashtag di grande civiltà e una ventata di ottimismo per chi tiene in piedi con grandi difficoltà economiche le botteghe dei libri.

Per chi non potesse svuotare una vetrina c’è sempre la possibilità di acquistare e leggere un libro. Non cambierà la vita del libraio ma magari la nostra sì almeno per il tempo della lettura. Nelle pagine scritte (bene) si nasconde sempre un tesoro.