Sesso e Social

L’utilizzo precoce e massiccio dello smartphone influisce sulle capacità d’apprendimento dei ragazzi, influenzandone i risultati in materie chiave come italiano e matematica. L’allarme sull’impatto dei social network arriva da un’autorevole ricerca universitaria ed è di quelli che preoccupano, ma non noi. Qui l’Ufficio scolastico regionale ha ben altri problemi, tutt’altre priorità, tipo cancellare un incontro alle scuole superiori tra gli studenti e il pornodivo Max Felicitas.

Vero che stiamo parlando di due piani differenti e, come ci hanno insegnato proprio a scuola, non si sommano le mele con le pere, tuttavia le cose non sono poi troppo diverse, come sesso e samba (pardon, social). Perché sicuramente ci sono tanti personaggi più interessanti e autorevoli di un pornodivo da invitare alle superiori, ma arrivare addirittura a cancellare d’imperio l’evento, su sollecitazione di un movimento d’opinione, pare un filo esagerato. A maggior ragione in un contesto in cui i problemi dell’istruzione, una delle colonne portanti della società, sono tanti e ben più gravi.