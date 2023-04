Il monello con le ali

Addio Sergio. Quanto ci mancherai. Le battute, gli scherzi, gli aneddoti che diventano poesia. Sergio Ottolina se n’è andato a 80 anni. Di lui resteranno le imprese sulla pista d’atletica, le finali olimpiche, il record dei 200 strappato all’amato nemico Berruti e i tanti, tantissimi, racconti di una vita che meriterebbe di diventare un film. E che dovrebbe aprirsi con le immagini di una gara di atletica tra ragazzini a metà degli anni 50 e un biondino di Lentate sul Seveso che taglia per primo il traguardo. “A 15 anni mi dissero che se avessi partecipato ai Campionati Studenteschi avrei potuto saltare la scuola. Non me lo feci ripetere...”. Certe volte i monelli hanno proprio una marcia in più.