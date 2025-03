Ritardo e beffa

Oltre al danno la beffa,ma soprattutto la rabbia e l'amarezza di vedere che la giustizia non è uguale per tutti almeno nelle tempistiche. O semplicemente che se il ritardo di un volo o di un viaggio ferroviario tutto sommato te lo aspetti, magari meno ti immagini che la legge abbia tempi biblici.

La storia è semplice e segnalata da RimborsoAlVolo, società specializzata nell’assistenza ai passeggeri del trasporto aereo: un aereo in ritardo e il diritto del cittadino passeggero e utente pagante ad avere un rimborso per i disagi.

In teoria dovrebbe essere in automatico, con il rimborso più o meno rapido della compagnia aerea, ma se non accade si portano le carte in tribunale. E qui nasce il problema: l’aereo era in ritardo nel 2022 ma l’udienza per il rimborso i uffici giudiziari di Busto Arsizio (Varese) hanno fissata per il 2030.

Otto anni dopo.

Quando si dice ritardo inaccettabile e per giunta senza prospettiva di un rimborso certo.