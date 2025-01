La ragazza fantasma

Per diciotto anni è stata un “fantasma”. È comparsa solo a seguito di un controllo di polizia in uno dei tanti laboratori tessili clandestini gestiti da cinesi, dove lavorava (e viveva) insieme alla madre.

Mai stata a scuola e nemmeno da un medico, l’unica prova della sua esistenza è l’atto di nascita registrato a Rovigo. Sembra una storia uscita dalla penna di Dickens e invece questa epigone di Oliver Twist e David Copperfield vive, nel 2025, in un paese della bassa bresciana.

Come a ricordarci che sfruttamento e ingiustizie non conoscono epoca nè confini geografici e che, come sempre, i bambini sono tra le vittime più esposte.