Quando il caldo picchia sulla testa in giro se ne vedono di tutti i colori. Non solo nell’abbigliamento ma anche e soprattutto per strada. Automobilisti, motociclisti, ciclisti e persino pedoni perdono ogni freno inibitorio e guidano, pedalano o camminano come se oltre a loro non ci fosse nessun altro, incuranti dei danni che possono fare agli altri ma anche a se stessi.

Dicevamo dei pedoni. Normalmente sono le vittime ma cosa ne dite di uno che fa jogging in mezzo al traffico della Statale 36 a Lecco? Impossibile ma è accaduto ieri mattina: un runner si è cimentato in una corsetta sul Terzo ponte Alessandro Manzoni della superstrada Milano– Lecco, una delle più congestionate e pericolose strade della Lombardia. Incurante del caldo e dei clacson è entrato da uno svincolo e uscito ad un altro dopo qualche centinaio di metri al piccolo trotto.

Effetti del caldo africano certo ma anche di una testa a dir bene geniale, anche se parlando in francese l’aggettivo sarebbe un altro