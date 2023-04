Per fare l’albero ci vuole un pollo

Le hanno provate davvero tutte, per lasciarlo in piedi. Quattro perizie nel giro di un anno, persino un rinvio dell’ultimo minuto “per consentire altre verifiche”, meno di un mese fa. Adesso però il dado sembra davvero tratto: il platano di piazza Buozzi, il grande albero di Giannasi, sarà abbattuto. Presto, prima di Pasqua secondo l’assessora al Verde Elena Grandi, cioè tra qualche giorno. Infezioni e necrosi non contemplano alternative, stop all’accanimento terapeutico. Anche perché il rischio crollo “è molto serio”. Addio a un simbolo di Milano, praticamente un tutt’uno col chiosco da cui infatti ha ereditato il nome. Chiosco che, tuttavia, ovviamente rimarrà in piedi. Niente più albero, resta il pollo allo spiedo.