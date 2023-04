È stata la mano di Dia

Dai parenti ci guardi Iddio, avrà pensato più d’uno, ripiegando le bandiere e tornando a casa da piazza Duomo, dove era andato per unirsi agli altri tifosi napoletani di Milano per la grande festa dello scudetto. A fare un favore alla squadra era stato un avversario, l’Inter, che per metà è comunque azzurro. Ma lo scherzo dei cugini della Salernitana, allo stadio Maradona, non era in conto. Gli spalti erano esplosi al gol di Olivera e a quel punto tutto pareva ormai una formalità. Una mera, quasi noiosa lotta contro il cronometro. Ma a sei minuti dalla fine, sei accidenti, a spingere la palla nella rete sbagliata era stato Boulaye Dia, un senegalese di 27 anni. Un “cugino” dei partenopei, che però con quel gesto, sacrosanto per carità, aveva rimesso in congelatore i bollori di una città e delle tante Napoli disseminate in tutta Italia. Così, nel pomeriggio, a vedere i tifosi che tornavano a casa con le bandiere azzurre sottobraccio, era scattato un moto di tenerezza. Tutto rinviato, come spesso accade in Italia. Ma che peccato, ormai era un po’ festa anche qui.