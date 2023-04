Milano Design Week, tra storia e futuro

Se Milano da sempre è “una” tra le capitali della moda insieme a Parigi, Londra e New York, si può dire allora che del design da alcuni anni è diventata “la” capitale. Un primato conquistato in virtù non solo dei numeri da capogiro che ogni nuova edizione del Salone del Mobile registra, ma anche per il semplice motivo che in nessun altro Paese come in Italia si concentrano bellezze architettoniche tali da caratterizzare ogni secolo della millenaria storia del pianeta. Milano ne è la sintesi, ma rappresenta anche la proiezione verso il futuro che ci attende.

Avveniristici spazi convivono in perfetta simbiosi con altri venuti da lontano, le cui pietre raccontano più delle parole. Espositori e visitatori che affollano le vie della città non fanno altro che lanciarsi nella dimensione che ci attende e nello stesso tempo apprezzare il cammino compiuto dall’uomo. Linee e materiali anche del più semplice degli oggetti in mostra ci raccontano il mondo che sarà.

Gli stessi eventi, alcuni dei quali brillano per originalità nella distribuzione degli spazi, non sono altro che rappresentazioni di una socialità possibile, immaginata da designer e architetti che da sempre sanno cogliere i segnali dello sviluppo determinato dalla conoscenza.

L’evoluzione tecnologica è il motore e si nasconde dietro ogni rappresentazione creativa che abbiamo potuto ammirare in questa settimana (oggi è l’ultimo giorno) al Salone e al Fuorisalone di Milano.