Mandiamo l’arte sotto terra

Da domenica 2 marzo per sette giorni Milano celebra i suoi tanti musei, case-museo, gallerie d'arte e fondazioni – in città ce ne sono ben sessanta! – attraverso una serie di eventi fra cui aperture straordinarie di luoghi altrimenti non sempre accessibili e visite guidate. La “Milano MuseoCity” potrebbe essere un'occasione per riprendere in mano un progetto che sembra essere finito nel nulla, quello cioè di trasformare le nuove stazioni della M4 in spazi dedicati all’arte contemporanea. Con un occhio ovviamente ai giovani artisti emergenti, che potrebbero così avvantaggiarsi della visibilità offerta da luoghi di grande passaggio come sono le stazioni del metrò. Era stato lanciato un bando in tal senso a fine 2020 ma oggi, quattro anni dopo, non si sa che fine abbia fatto quel piano.

Peccato, perché la metropolitana di Milano è rimasta finora ai margini di questa tendenza globale che fa di stazioni e corridoi delle reti sotterranee luoghi non più alienanti e anonimi dove si corre senza guardarsi attorno, ma spazi attrattivi, architettonicamente ed artisticamente avvincenti. La nuova stazione Villejuif-Roussy a Parigi, sulla linea 14 completata nel 2024 come la M4 di Milano, è spettacolare con la cupola gigantesca in vetro che ricorda quelle delle cattedrali e i suoi 50 metri di profondità. In Italia ci sono già dagli anni Novanta gli esempi delle metropolitane di Roma e di Napoli, per non parlare di Stoccolma e Madrid. La linea Blu può essere un’occasione da cogliere al volo. E, certo, i talenti emergenti, ragazzi di venti o trent’anni, vanno coinvolti ma anche aiutati con dei finanziamenti ad hoc. Perché di sola fama purtroppo non si campa.