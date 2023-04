La medium tiene famiglia

L’unica vera magia che le è riuscita, probabilmente, è quella di moltiplicare le sue ricchezze. La fortunata carriera come medium di Asia Azzurra – in realtà Franca Portadibasso, nome decisamente meno charmant – potrebbe essere finita per opera della Guardia di Finanza, che l’ha denunciata portando alla luce inganni e raggiri perpetrati anche ai danni di malati e persone psicologicamente fragili. Truffe che le hanno portato in tasca cascate di denaro, sufficienti ad accumulare un patrimonio composto da otto case, un terreno, un’auto e diversi conti correnti. Beni intestati, in parte, a figli e nipoti. Anche i medium, evidentemente, tengono famiglia.