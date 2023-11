Siamo abituate ma molto arrabbiate

“Dal primo momento in cui Giulia è scomparsa, nessuno ha creduto nemmeno per un istante all'allontanamento volontario. Noi in redazione, i lettori... tutti hanno avuto lì, silente, la triste convinzione che la risposta alla sparizione di questa giovane donna fosse semplice: morta, uccisa dal suo compagno. Il male è banale”.

Il 2 giugno scrivevo così, in questo stesso spazio, dopo la scoperta del corpo martoriato di Giulia Tramontano. Cinque mesi dopo, davanti al massacro di un’altra Giulia per mano di chi diceva di amarla, sinceramente non ho altre parole. Sono solo molto arrabbiata, lo siamo tutte. In vista del 25 novembre, per provare ad andare oltre la retorica, si stanno organizzando manifestazioni in varie città. Ma il fatto è che la violenza contro noi donne non è un problema nostro, non siamo noi che dobbiamo imparare che le persone non ci appartengono.

Siamo arrabbiate, ma abituate. Lo sapevamo tutte che di Giulia si cercava il corpo, che Giulia era stata ammazzata. Il femminicidio è la prima cosa a cui si pensa. Il femminicidio è normalità. Il 2 giugno chiudevo con queste parole: “Giulia non è certo la prima donna uccisa dal proprio uomo, purtroppo non sarà l'ultima. Sarebbe bello, però, se alla prossima donna sparita il finale fosse un po' meno banale”. E invece…