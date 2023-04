L’insostenibile leggerezza del rinascere

Ci arrovelliamo spesso su “naturale” e “artificiale”. Con una certezza: bene il primo, male il secondo. Eppure, a volte, anche la natura va governata e addirittura piegata dall’uomo. Pensiamo alle dighe, alle aiuole, alla carie. Ma soprattutto ai tumori, formazioni maligne autoindotte, curate o rimosse dall’intervento umano. Un esempio estremo è quanto avvenuto ieri al Policlinico di Milano, dove a una donna è stata asportata una massa tumorale di 42 chili. Rachele, una segretaria di nemmeno 50 anni, un anno fa, aveva iniziato a prendere peso. Passando dai 78 ai 120 chili in poco tempo. Impietosa la diagnosi: tumore dell’ovaio, ritenuto sulle prime inoperabile. Al Policlinico l’hanno vista in un altro modo: si poteva tentare. Così ieri tre chirurghi hanno asportato il mostro e ricostruito la parete addominale. Insomma, alla fine Rachele pesava ancora 78 chili come una volta. Ed è tornata a casa, con il dono inatteso di una leggerezza nuova. Innaturale, se volete, ma indotta dalla mano umana a dispetto della natura.