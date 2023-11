Aiuto, aiuto è scappato il leone. Succedeva – per scherzo – nell’immortale "Vengo anch’io, no tu no” di Enzo Jannacci. È successo veramente ieri a Ladispoli, sul litorale romano, dove un leone ha seminato il panico, allontanandosi dal circo di viale Mediterraneo. Nella canzone chi lanciava l’allarme-fuga lo faceva “per vedere l’effetto che fa”. Non sappiamo, invece, quali fossero le intenzioni del leone di Ladispoli. Forse è stata mossa da un desiderio di libertà. O forse – chissà come – ha saputo che a Opera un circo era rimasto senza bestie, in seguito a un divieto imposto dal regolamento comunale agli spettacoli con animali. E voleva solo dare una mano. Pardon, una zampa.